محافظ بني سويف يشهد جلسة حوار مع المستثمرين ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اللقاء الحواري مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والذي تم عقده ،بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف عليه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة ، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذي القرار.

حضر اللقاء _الذي عقد بقاعة المجلس التنفيذي بديوان المحافظة_"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات الكلية،سارة عمررئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية،محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر للمنطقة الجنوبية،أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون الخارجية،أحمدسيد الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية،منال محمد قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية،سعيد أحمد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،نورهان صلاح مسؤول التواصل المجتمعي وعدد من الإدارات المعنية وذات الصلة بديوان عام المحافظة

وخلال اللقاء تم استعراض مجموعة من التفاصيل حول مستهدفات السياسات المالية وآداء الموازنة والإجراءات الخاصة بالإدارة المالية والنظم والعلاقة مع وزارة المالية، وكذلك عرض أهم التسهيلات الضريبية وشرحها للمستثمرين والجهات المختصة للاستفادة منها ، وتوضيح أهم السياسات المالية والضريبية والرد على الاستفسارات

جدير بالذكر أن هذا اللقاء مع المستثمرين يأتي في إطار برنامج زيارة وفد وزارة المالية ، وتشمل عقد وتنفيذ مجموعة من الفعاليات ضمن النموذج الوطني للموازنة التشاركية،حيث تم عقد جلسة استماع لإدراج احتياجات القطاعات ذات البعد الاجتماعي وعرض أهم أهداف وتفاصيل الحزم الضريبية الخاصة بتشجيع بيئة الأعمال والقطاع الخاص بجانب زيارة بعض المواقع ، وذلك في إطار إعداد مشروع موازنة 2025/2026