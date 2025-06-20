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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وتوفيرالعلاج لـ1300 حالة وتقديم 4000 خدمة طبية مجانية في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل، تنفيذ قافلة "على مدى يومي" الأربعاء والخميس 18و19 يونيو الجاري"بقرية باروط  مركز بني سويف ،مكونةمن 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال،الجراحة ،النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ،  العظام، أسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1347مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 168،معمل طفيليات 31، حالات  الأشعة  العادية  6، موجات فوق صوتية  50حالة، تحويل 5 حالات لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة ،تحويل 2 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من  فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ  297مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4043 خدمة.

بني سويف صحة بني سويف قافلة طبية

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