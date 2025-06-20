محافظ بني سويف يناقش جهود التنظيم والإدارة.. الانتهاء من إجراءات تعيين 1453من المعلمين.. وتنفيذ 37 برنامجا تدريبيا في عدة تخصصات

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريراُ من مديرية التنظيم والإدارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها المديرية خلال العام المالي الماضي، وذلك في مجالات الخدمة المدنية والتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف والتفتيش والمتابعة والتدريب الإداري، والتي شملت ورش عمل تثقيفية وتسوية حالات وإجراءات تعيين وتدريب وتأهيل الموظفين والعاملين

وتضمن التقرير،الذي أعدته د. جملات فاروق إسماعيل مدير المديرية،الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها في مجال الخدمة المدنية ، حيث تم الانتهاء من بحث 584 موضوع تتضمن الرد على استفسارات مديريات الخدمات بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق (شكاوى/ترقيات/علاوات/جزاءات/إنهاء خدمة....)،علاوة على تقديم المعاونة الفنية للنيابة الإدارية بواقع144موضوع وتم تكليف أعضاء الإدارة بالبحث الميداني وذلك للوقوف على تطبيق صحيح القانون في الموضوعات المكلفين بفحصها، بالإضافة إلى دعم جميع المديريات الخدمية عن طريق تنفيذ عمل ورش عمل تثقيفية عن تطبيق قانون الخدمة المدنية ومناقشته من حيث( العلاوات – الترقيات- النقل....).

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في مجال التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف:تم الانتهاء من مراجعة 4618 حكما قضائيا (علاوات- بدل مخاطر.... الخ) وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للدراسة والبحث، والانتهاء من إجراءات نقل 368موظفا من داخل دائرة المحافظة واليها، علاوة عن الانتهاء من تسوية حالات 26 من العاملين بدائرة المحافظة وذلك من خلال التأكد من شهادات العلمية المقدمة وكذلك توافر الدرجة المالية التي سوف يتم التسوية عليها، والانتهاء من إجراءات تعيين 1453 من المعلمين المساعدين والمرشحين من مسابقة 30 ألف معلم ، والانتهاء من إجراءات تعيين 107من المكلفين بمديرية الصحة وإرسال أوراق تعينهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بجانب الانتهاء من من مراجعه 12 بطاقة وصف وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة للديوان العام وكافة مديريات الخدمات تمهيدا للإعلان عنها، إضافة إلى الانتهاء من مراجعه 12 مشروعا موازنة لكافه مديريات الخدمات بدائرة المحافظة، ومراجعه 12استمارة موازنة للديوان العام ومديريات الخدمات.

وفيما يتعلق بمحور التدريب الإداري:تم الانتهاء من تنفيذ 37 برنامج تدريبي في كافة التخصصات الوظيفية وتحت إشراف الإدارة الإستراتيجية ،و تدريب 750 متدرب في المرحلة الأولي من التدريب ، وتم تدريب18 موظف من العاملين بمديرية الزراعة خارج الخطة "في ضوء موافقة المحافظ " ،فضلا عن تدريب 15 موظف من العاملين بالوحدة المحلية بمدينه ناصر خارج الخطة(مجانا) ، فيما يجرى حاليا الإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من التدريب ، بخلاف الانتهاء من تحديث سجل المدربين بالمديرية والمتدربين ، واعتماد مركز التدريب الإداري كمركز تدريبي معتمد.

وفي مجال التفتيش والمتابعة:تم الانتهاء من إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الموارد البشرية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والكتب الدورية وفتاوى مجلس الدولة ومبادئ الخدمة المدنية المستقرة في هذا الشأن وذلك من خلال التفتيش على 36 جهة الواقعة داخل نطاق المحافظة " وفقا للخطة المعتمدة من المحافظ و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " ، فضلا عن متابعة تنفيذ تقارير التفتيش السابقة من توصيات وذلك من خلال المتابعة الميدانية لــ 12 جهة من الجهات التي سبق وان تم التفتيش عليها .