حريق محدود بمنزل غير مأهول بالسكان في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل مكوَّن من طابق واحد، غير مأهول بالسكان، ومقام على أرض زراعية بقرية تلت، وذلك دون وقوع أية خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران في منزل مهجور بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لكشف أسباب الحريق وملابساته.