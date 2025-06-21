ضبط 5 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على تقرير مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، التي قامت بحملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمركز إهناسيا.

وجرت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية الذي قاد الحملة، ومشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مكتب مراقبه الاغذيه ببنى سويف والدكتور محمد طارق مدير إدارة إهناسيا الصحية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك بمركز تجميع ألبان، وتم تشميع الخزانات والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.