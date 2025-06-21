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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| فحص وتوفيرالعلاج لـ1300 حالة والمحافظ يناقش نتائج 29 زيارة للتفتيش على المحليات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

فحص وتوفيرالعلاج لـ1300 حالة وتقديم 4000 خدمة طبية مجانية في بني سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

محافظ بني سويف يناقش نتائج 29 زيارة للتفتيش على المحليات والخدمات
أكدّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه ناصر سيف مدير  التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال النصف الثاني من مايوالماضي ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية

حريق محدود بمنزل غير مأهول بالسكان في بني سويف
تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل مكوَّن من طابق واحد، غير مأهول بالسكان، ومقام على أرض زراعية بقرية تلت، وذلك دون وقوع أية خسائر بشرية. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران في منزل مهجور بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.


 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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