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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" ببني سويف لمكافحة مسببات العمى

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، والتي تنفذها "شركة خالدة للبترول بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان" بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا، وذلك برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار دعم الجهود المجتمعية لتحسين الرعاية الصحية وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد شهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم: ياسمين نجيب ممثلة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، مدحت شعبان الزغبي مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي، براين راديسكي المدير العام بالشركة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة في مجالات الاستدامة والتواصل والإعلام، من بينهم: هديل محمد، محمد فوزي، أسماء حبشي، نهى فكري، طارق حسين، عمرو عزت، يمنى دسوقي، وموندا الجبالي.

وشارك من مؤسسة مرفت سلطان كل من: خالد فصيح المدير التنفيذي، والأستاذ محمد أبو الخير المدير الإداري، نهى سليمان مدير تنمية الموارد، عمر النحاس مدير مشروعات خط الصعيد، والأستاذ محمد يس مدير مشروعات القاهرة، ووفد من المؤسسة، ومن الجانب التنفيذي بمحافظة بني سويف: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا، نهى محمد علي مدير عام العلاقات والتعاون الدولي.

وخلال فعاليات المبادرة، تفقد السكرتير العام المساعد أعمال القافلة الطبية المتخصصة التي تستهدف إجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين في مجال أمراض العيون، وتوفير العلاج اللازم، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات المتخصصة على نفقة المبادرة، وذلك في إطار منظم يهدف إلى دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لسكان القرى والنجوع.

حيث أثنى السكرتير العام المساعد على جهود شركة خالدة للبترول في تنفيذ هذه المبادرة التي تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات قطاع البترول في خدمة المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتيسير سبل نجاح هذه المبادرات التي تترجم توجيهات القيادة السياسية بشأن تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.

من جانبه، أوضح المهندس سعيد عبد المنعم أن مبادرة "مصر في عيونا" تأتي ضمن خطة الشركة للمسؤولية المجتمعية التي تركز على دعم القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات وقوافل تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظات.

بني سويف سمسطا قافلة

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