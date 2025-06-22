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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يشارك في تدشين مبادرة "سكن كريم".. ويؤكد: جارى تنفيذ 1616 مشروعا ضمن حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات تدشين مبادرة "السكن الكريم من أجل حياة كريمة" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة. 

حضور رفيع المستوى

وشهدت فعالية تدشين مبادرة "السكن الكريم من أجل حياة كريمة" حضورًا رفيع المستوى، إلى جانب  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، وحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

كما شارك في الفعالية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للمحليات، بالإضافة إلى عدد من المحافظين، من بينهم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فضلًا عن قيادات البنوك الكبرى، ورؤساء شركات وطنية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها "مصر الخير"، و"الأورمان"، ومؤسسة "حياة كريمة". 

تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، أن مشاركة بني سويف في هذه المبادرة الرائدة تأتي استمرارًا للدور الحيوي الذي تلعبه المحافظة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تبنّت نهجًا متكاملًا يربط بين خطط التنمية الشاملة وبرامج العدالة الاجتماعية، من خلال تكامل نوعي بين كافة الجهود ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا. 

تكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 12 مليار جنيه

وأضاف المحافظ أن بني سويف كانت من أوائل المحافظات التي تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجري تنفيذ نحو 1616 مشروعًا في 66 قرية و221 تابعًا بمركزي ببا وناصر، وتخدم هذه المشروعات ما يقرب من 1.6 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 12 مليار جنيه، حيث تشمل المشروعات تحسين خدمات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، إلى جانب تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمجمعات الزراعية، بما يسهم في رفع جودة الحياة  في الريف.

وأوضح محافظ بني سويف أن المبادرة الجديدة "السكن الكريم" تمثل إضافة نوعية لمظلة الحماية الاجتماعية، وتستهدف تحسين البيئة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال رفع كفاءة وتأهيل منازل نحو 80 ألف أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، من بينها بني سويف، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بني سويف قامت، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بحصر دقيق لحالات المنازل غير الآمنة التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على عدم مغادرة أي قرية قبل الانتهاء من تلبية كافة احتياجاتها التنموية والخدمية والمعيشية. 

 تفاصيل إطلاق مبادرة “السكن الكريم”

وعن تفاصيل فعايلة اطلاق مبادرة “السكن الكريم” من أجل حياة كريمة"، شهدت الفعالية تدشين أكبر مبادرة من نوعها لتحسين سكن الأسر الأولى بالرعاية، في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة"، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المبادرة تستهدف تطوير وتأهيل 80,661 منزلًا في 1477 قرية بـ20 محافظة، من خلال التكامل بين قطاعات المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة، مشيرةً إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 90%، بإجمالي 27334 مشروعًا تخدم 18 مليون مواطن، بتكلفة 360 مليار جنيه.

وشهد المؤتمر حملة تبرعات واسعة، حيث تم الإعلان عن 377 مليون جنيه كتمويل مبدئي لتنفيذ المبادرة، بمساهمات من الوزارات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة ستشكل لجنة تسيير عليا برئاسة مستشار رئيس الجمهورية الفريق محمد فريد حجازي، وبمشاركة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، لمتابعة التنفيذ وضمان الحوكمة والشفافية في الإنفاق.

وتضمنت الفعالية عرضًا لفيلم وثائقي عن الإنجازات السابقة في ملف تحسين السكن، وكلمات لقيادات مؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة"، والتي أكدت جميعها أهمية الشراكة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية مستدامة.

بني سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف

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