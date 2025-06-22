نائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع إيران

تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حول تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني بالوقت الراهن، قائلا إن واشنطن ليست في حالة حرب مع الدولة الإيرانية، وفقا لـ"إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف فانس، أن أمريكا كانت ضد حصول الدولة الإيرانية على السلاح النووي، مؤكدا أن البرنامج الإيراني النووي تراجع مئات السنين للوراء قبل القصف الأمريكي، بعد أن كانت طهران قريبة في مشروعها النووي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأحد، إن أمريكا تقف وراء الأعمال العدائية التي قامت بها إسرائيل ضد إيران.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الإيراني، إن بلاده سترد على الهجمات الأمريكية.