الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إن أمريكا وإسرائيل لا يمكنهما فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة أمام الدولة الإيرانية.

عقب إنتهاء الحرب المستمرة بين إيران إسرائيل لمدة 12 يوما،وإن طهران مستعدة الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات،والحوار من جديد حول ملفها النووي.

لكنها متمسكة بحقوقها المشروعة في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا في إتجاه أخر قبل تفعيل الهدنة الإسرائيلية الإيرانية تعرضت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث نطنز وأصفهان وفوردو إلى قصف جوي أمريكي مما استدعى ردا إيرانيا على الهجوم الأمريكي لكن عقب نهاية الحرب قال الرئيس الإيراني بإن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالضربة الأمريكية.