الغمري لـ أحمد موسى: مرسي حَكَم مصر تنفيذًا لمخطط إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء

قال الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتآمر الجماعة الارهابية، إنني اعترف انني سقطت في فخ الدعاية الإخوانية، مضيفا أن ضمن أجندة قناه الشرق الاخوانية إخفاء حقيقة هويتها.





واضاف الغمري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقف ضد مخطط التخلي عن جزء من سيناء ورفض عرض نتنياهو.



وتابع الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتآمر الجماعة الارهابية، أن محمد مرسي كان لابد ان يأتي لحكم مصر لتنفيذ مخطط إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء، متابعاً أن اعتذر الرجال الشرطه عن افعال السابقه في حقهم.