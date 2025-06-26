رئيس اتحاد اليد: التعاقد مع تشافي باسكوال حدث تاريخي

وصف خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، التعاقد مع المدرب الإسباني تشافي باسكوال لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، بأنه "حدث تاريخي"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا التعاقد هو تحقيق حلم طال انتظاره، يتمثل في حصد ميدالية أولمبية خلال دورة لوس أنجلوس 2028.

وقال فتحي، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد اليوم الخميس: "باسكوال ليس فقط مدربًا عالميًا وصاحب خبرات واسعة، بل إن الجهاز الفني الذي سيتم تكوينه معه سيكون عنصرًا مهمًا لتحقيق النجاح، ونتطلع لأن نُحدث طفرة كبيرة في مشوار كرة اليد المصرية خلال السنوات القادمة".

وعن سبب العودة لاختيار المدرسة الإسبانية، أوضح رئيس الاتحاد: "المدرسة الإسبانية تنقسم إلى قسمين، أحدهما يركز على الجانب الذهني، وهو ما كان يعتمد عليه المدرب السابق روبرتو جارسيا باستور، والآخر يعتمد على القوة البدنية والسرعة وقوة الشخصية، وهو ما يميز باسكوال".

وأكد فتحي أن هذه المقاربة الفنية الجديدة من شأنها منح المنتخب بُعدًا مختلفًا في الأداء والمنافسة على أعلى المستويات، خصوصًا وأن مصر تمتلك عناصر واعدة تستطيع التماشي مع فكر المدرب الإسباني.

وكان اتحاد اليد قد أعلن رسميًا التعاقد مع تشافي باسكوال، أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة اليد العالمية، والذي قاد فريق برشلونة لمدة 12 عامًا وحقق معه سجلًا ذهبيًا حافلًا من البطولات، أبرزها:

الدوري الإسباني 11 مرة

كأس ملك إسبانيا 10 مرات

دوري أبطال أوروبا 3 مرات

كأس العالم للأندية 5 مرات

ويُنتظر أن يبدأ باسكوال مهامه مع "الفراعنة" في المرحلة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها بطولة العالم 2027 ثم دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس، حيث تأمل الجماهير المصرية أن يتحقق الحلم الأولمبي تحت قيادة المدرب الأسطوري.