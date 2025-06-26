حسام الغمري لـ أحمد موسى: أجندة قناة الشرق الإخوانية إخفاء حقيقة هويتها

قال الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتآمر الجماعة الارهابية، إنني اعترف أنني سقطت في فخ الدعاية الإخوانية، مضيفا أن ضمن أجندة قناه الشرق الاخوانية إخفاء حقيقة هويتها.





وأضاف الغمري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقف ضد مخطط التخلي عن جزء من سيناء ورفض عرض نتنياهو.



وتابع الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتآمر الجماعة الارهابية، أن محمد مرسي كان لابد ان يأتي لحكم مصر تنفيذ مخطط اسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء، مستطردا "اعتذر لرجال الشرطة عن افعالي السابقة في حقهم.