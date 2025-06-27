عدد مؤلم للغاية| عمرو أديب يعلق على حادث المنوفية

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه وصدمته بسبب حادث المنوفية وسقوط 19 شخصا، قائلا :"حادث يستدعي تحرك وزير النقل ويذهب لزيارة المكان".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة:"عايزين ايه تاني يحصل علشان الوزير يتحرك ولازم نشوف ونفهم ايه اللي حصل، عدد مؤلم للغاية من المواطنين راحوا ضحية للحادث ومصرع 19 شخصاً وضبط سائق النقل المتسبب في حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية".

وتابع:"الناس دي راحوا علشان 130 جنيه لانهم عمال يومية ورايحين الشغل، طب الناس دي حد يطبطب عليهم".