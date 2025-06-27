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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعتمد قطر لاستضافة كأس القارات للأندية 2025.. وبيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في الافتتاح

كأس الإنتركونتيننتال
كأس الإنتركونتيننتال
إسلام مقلد

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، دولة قطر رسميًا لاستضافة المرحلة النهائية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، للمرة الثانية على التوالي، والتي تتضمن إقامة كأس الأمريكيتين، وكأس التحدي، ونهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وبحسب الجدول الذي أعلنه "فيفا"، ستنطلق التصفيات التمهيدية من البطولة يوم 14 سبتمبر المقبل، حين يلتقي فريق بيراميدز المصري مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل قارة أوقيانوسيا، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الأهلي السعودي في المباراة الثانية، والتي تقام يوم 23 سبتمبر على استاد الإنماء بمدينة جدة، في إطار الدور الفاصل المؤهل للبطولة النهائية المجمعة.

ويضمن المتأهل من مواجهة الأهلي السعودي وصاحب بطاقة التأهل الأولى، التواجد في البطولة النهائية التي تحتضنها العاصمة الدوحة خلال شهر ديسمبر، والتي تبدأ في 13 ديسمبر بلقاء نصف النهائي ضد بطل كأس الأمريكيتين (الذي يتحدد يوم 10 ديسمبر في المباراة النهائية بين كروز أزول المكسيكي بطل الكونكاكاف، والفريق الفائز بلقب أمريكا الجنوبية).

ويخوض الفائز من هذا اللقاء نهائي البطولة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في 17 ديسمبر المقبل.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن أجندة "فيفا" لتوسيع المشاركة العالمية للأندية وتقديم بطولة دولية جديدة تُضاف للروزنامة الرسمية، وتمهد الطريق أمام الشكل الموسع لكأس العالم للأندية في نسخته القادمة عام 2029.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دولة قطر بطولة كأس القارات للأندية 2025

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