البترول تزف بشرى بشأن إنتاج حقل ظهر من الغاز

كشف المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل جديدة بشأن حقل ظهر والابار الجديدة فيه.

وقال المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن تم إضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل (ظهر) بالبحر المتوسط إلى معدلات الإنتاج مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الإمدادات من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

وتابع المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ذلك جاء بعد أن أتم الحفار البحري (سايبم 10000) التابع لشركة (إيني) الإيطالية أعمال حفر إعادة المسار ببئر (ظهر 6).

وأوضح المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر (ظهر 13) الذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واضاف المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنهم بدأوا منذ اغسطس الماضي زيادة انتاج الغاز المحلي ووضعوا خطة للتعامل مع فصل الصيف لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، مفيدا بأن الغاز يتم امداداه لكل القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأكمل المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنهم خلال الخطة الموضوعة من العام الماضي لتوفير الغاز المحلي تم عمل حزمة حوافز وتغييرات حتى يعودوا لمعدلات إنتاج الغاز من جديد بنفس المعدلات السابقة حتى يستمر لتوفير الاحتياجات.

وفي السياق نفسه أشار المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن تم اعادة ضخ الغاز للمصانع المصرية من جديد.



