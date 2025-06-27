حسام الغمري: الإخوان جهزوا قافلة صمود نتنياهو لإشعال الفوضى من جديد

قال الإعلامي حسام الغمري إن جماعة الإخوان الإرهابية، تتحرك بأوامر مباشرة من أجهزة مخابرات معادية، وتستخدم أدوات متنوعة؛ لبث الفوضى في الداخل المصري.

وأشار إلى أن الإرهابي محمد منتصر يقود الجناح المسلح للجماعة، ويعد امتدادًا لجبهة الإرهابي محمد كمال، المسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وأكد، خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قطب العربي، الذي يظهر إعلاميًا في صورة الصحفي المعتدل، هو في الحقيقة أحد كوادر التنظيم الخاص التابع لجماعة الإخوان، ويتورط في مخططاتها التحريضية التي تستهدف القوات المسلحة ورجال الشرطة.

وأوضح أن العديد من عناصر الجماعة تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج، ويظهرون زيفًا في صورة سلمية تخفي نواياهم الحقيقية.



المجلس الثوري

أضاف الغمري أن ما يسمى بالمجلس الثوري الذي شكلته الجماعة، هو كيان تحريضي مهمته الشماتة في شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وترويج الأكاذيب ضد الدولة في الخارج، بما في ذلك السعي لإصدار بيان من الكونغرس الأمريكي ضد مصر، بناءً على تعليمات مخابراتية.

وأشار الغمري إلى أن الجماعة الإرهابية نفذت تعليمات بالمشاركة السياسية والإعلامية في دعم أوكرانيا ضد روسيا، ضمن دور مطلوب منها لتنفيذ أجندة غربية، لإرضاء بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وكشف أن قافلة صمود نتنياهو، التي كانت ستضم عناصر إخوانية من ليبيا وتونس والجزائر والسودان، كانت محاولة جديدة لإعادة إنتاج سيناريو الفوضى، حيث كان الإخوان يروجون لقدرتها على تحريك نصف مليون عنصر داخل مصر.