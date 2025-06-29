كواليس تفاوض الأهلي مع أسامة فيصل وأحمد عيد

الأحد 29/يونيو/2025 - 08:22 م 6/29/2025 8:22:06 PM

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق كواليس التفاوض بين النادي الأهلي وبعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أحمد شوبير مفجرًا مفاجأة كبيرة: "بالنسبة لأسامة فيصل الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق خالص يعني".

وأضاف شوبير: "أما اللاعب أحمد عيد فالكلام رايح جاي بين الأهلي ومسؤولي ناديه وهنشوف هيحصل أيه".

كان الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق قد كشف عن مصير أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي .

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات عبر فيديو نشره علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”لا هيبيعه ولا هيطلع اعارة هو لحق الأهلي يجيبه عشان يبيعه".