الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة لفريق الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق عن اقتراب النادي الأهلي من ضم صفقة جديدة .

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات في فيديو نشره علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”محمد شكري هو الاقرب للانضمام إلى النادي الأهلي و حدث تواصل اثناء وجود بعثة الأهلي في كأس العالم و هو مرحب جدا ".

في سياق متصل أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن جميع لاعبي مصر يتمنون اللعب في صفوف الأهلي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أي لاعب في مصر لو سألته سيخبرك برغبته في اللعب للأهلي.

وأضاف: أحمد عيد أبلغنا برغبته في اللعب للنادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالكامل لا تمانع من انتقال اللاعب للأهلي.

وأضاف : عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي.

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.