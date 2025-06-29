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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات العربية، تراجعها في مصر، خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 161.82 جنيه.

سعر البيع: 162.75 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.18جنيه.

سعر البيع: 13.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.50 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

 سعر الشراء: 130.31 جنيه.

 سعر البيع : 131.93 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.59 جنيه.

سعر البيع: 13.65 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 69.49 جنيه.

سعر البيع: 70.22 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 127.65 جنيه.

سعر البيع: 129.19 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

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