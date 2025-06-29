دون الـ 50 جنيها.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية الآن في مصر

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار تراجعا بقيمة 26 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، لينخفض دون الـ 50 جنيها بعد موجات ارتفاعات.

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 49.64 جنيه.

سعر البيع:49.74 جنيه.



وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 32.31جنيه.

سعر البيع: 32.63جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 36.08جنيه.

سعر البيع: 36.49 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 57.98جنيه.

سعر البيع: 58.46جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 67.92جنيه.

سعر البيع: 68.40جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 61.91جنيه.

سعر البيع: 62.46جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 6.91 جنيه.

سعر البيع: 6.94 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 34.24جنيه.

سعر البيع: 34.49جنيه.