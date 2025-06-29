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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025.. تراجع جديد في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
خدمات صدى البلد

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وبحسب البيانات المنشورة على المواقع الرسمية للبنوك، فقد تراوحت قيمة التراجع بين 15 إلى 30 قرشًا مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على تحسن مؤقت في وفرة النقد الأجنبي بالسوق.

يأتي هذا الانخفاض في سعر الدولار في إطار تذبذبات سوق الصرف، التي تخضع لعوامل عديدة منها العرض والطلب، والتدفقات النقدية من التحويلات والاستثمار الأجنبي، والمساعدات الدولية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-6-2025

سجّل سعر الدولار في البنوك تراجعًا متفاوتًا، وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الشراء والبيع في 10 بنوك كبرى:

1. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

قيمة التراجع: 21 قرشًا للشراء والبيع

2. بنك مصر

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

قيمة التراجع: 23 قرشًا للشراء والبيع

3. بنك القاهرة

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

قيمة التراجع: 21 قرشًا

4. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

قيمة التراجع: 23 قرشًا

5. بنك البركة

سعر الشراء: 49.60 جنيه

سعر البيع: 49.70 جنيه

قيمة التراجع: 25 قرشًا

6. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.75 جنيه

قيمة التراجع: 30 قرشًا.

سعر الدولار

7. بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 49.60 جنيه

سعر البيع: 49.70 جنيه

قيمة التراجع: 22 قرشًا

8. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.63 جنيه

سعر البيع: 49.73 جنيه

قيمة التراجع: 22 قرشًا

9. بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

قيمة التراجع: 16 قرشًا

10. مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 49.88 جنيه

سعر البيع: 49.97 جنيه

قيمة التراجع: 14 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع

تحليل تراجع سعر الدولار اليوم

ويعكس تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم تحسنًا طفيفًا في مؤشرات السيولة من العملات الأجنبية، خاصة مع قرب موسم تحويلات العاملين بالخارج، والذي غالبًا ما يشهد تدفقًا نقديًا إضافيًا على الجهاز المصرفي.

من جانب آخر، قد يكون التراجع نتيجة تدخلات تنظيمية من البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، أو وصول دفعات جديدة من مصادر تمويل دولية.

هل يستمر انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟

يبقى مستقبل سعر الدولار في مصر مرهونًا بعدة عوامل، من أبرزها:

  • حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
  • حجم الواردات والدعم الاستيرادي.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
  • القرارات النقدية للبنك المركزي.

ولهذا فإن استمرار التراجع في سعر الدولار يتطلب عوامل اقتصادية متماسكة، واستقرار سياسي ومالي داخلي، إلى جانب سياسات نقدية فعالة تدعم العملة المحلية.

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