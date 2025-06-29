البنك الأهلي يعلن التعاقد مع مدافع غزل المحلة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تعاقد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مع مدافع غزل المحلة، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مهيب عبد الهادي:" البنك الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة ".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة اقتراب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت تقارير صحفية قد أشار إلى اقتراب فيصل من التوقيع للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل بداية الموسم.

ورد أحمد شوبير عن المفاوضات في تصريحات إذاعية قائلًا: "بخصوص المفاوضات واقتراب أسامة فيصل الأمور غير صحيحة".

وتابع: "الأهلي إلى الآن لم يتفاوض من الأساس ولم يتقدم بعروض رسمية لطلب أسامة فيصل من البنك الأهلي".