البنك الأهلي يضم يسري وحيد وأحمد متعب من طلائع الجيش

أنهى نادي البنك الأهلي الاتفاق مع طلائع الجيش لضم يسري وحيد وأحمد متعب استعداداً للموسم الجديد.

ووقع الثنائى على عقود مبدئية والإعلان الرسمي خلال أيام قليلة.

البنك الأهلي: أتممنا التعاقد مع أوفا ودويدار من إنبي.. وهذا موقف ثنائي المحلة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدرا مسئولا بنادي البنك الأهلي، كشف خريطة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن النادي أنهى اتفاقه مع ثنائي إنبي "أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار"، وأصبح الثنائي لاعبين بصفوف نادي البنك الأهلي بشكل رسمي".

واختتم: "حول ثنائي غزل المحلة عمرو الجزار ومحمد بن شرقي، أكد أن الاختلاف فقط على قيمة انتقال الثنائي، حيث طلب نادي المحلة الحصول على 70 مليون نظير انتقال الثنائي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على القيمة المادية، وسيكون هناك جلسة للاتفاق على الأمور المادية ومن ثم إتمام التعاقد".



