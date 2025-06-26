مصدر يوضح عرض الزمالك لضم مهاجم البنك الأهلي

كشف مصدر بـ نادي الزمالك، عن مفاوضات الأبيض بشأن ضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر لـ "صدي البلد": “أن نادي الزمالك أبدي رغبته في ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأشار المصدر: " أن الزمالك عرض على البنك الأهلي مصطفى شلبي وسيد نيمار والزناري ضمن العرض المقدم للتعاقد مع أسامة فيصل وأحمد ربيع والبنك ينتظر رأي طارق مصطفى.





وكان أسامة فيصل قد قدم أداءً متميزًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور لاعب الأهلي.

ويأتي رغبة الزمالك في ضم أسامة فيصل بالتزامن مع مفاوضت أندية أخري لضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة البنك الأهلي، مصير أسامة فيصل بعد تلقيه عروض أكثر من نادي.