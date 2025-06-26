الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز.. وخالد الغندور يكشف تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود اتفاقية بين ناديي الزمالك وبيراميدز على انتقال بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية المحور: "مفاجأة، في اتفاقية بين الزمالك وبيراميدز على انتقال بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "الأقرب الانتقال لنادي الزمالك من بيراميدز الثنائي محمود زلاكة، الذي كان معارًا لصفوف سيراميكا كليوباتر في الموسم الماضي، بيراميدز منفتح على انتقال اللاعب لصفوف الزمالك".

وتابع: “الزمالك قريب أيضًا من التعاقد مع محمود صابر، الذي كان معارًا لصفوف سموحة في الموسم الماضي”

وأشار: “هناك مفاجأة في مركز حراسة المرمى، حيث هناك المهدي سليمان، الذي انتهى عقده مع الاتحاد السكندري، من خيارات نادي الزمالك”





