مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد.. واستبعاد السعيد والمثلوثي

كشف مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل القائمة الأولى التي سيتم إرسالها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن القائمة تضم جميع اللاعبين المتواجدين حاليًا، سواء من سيستمرون مع الفريق أو من سيتم تسويقهم للرحيل مقابل مقابل مادي.

استبعاد السعيد والمثلوثي

وأكد المصدر استبعاد الثنائي عبد الله السعيد، صانع الألعاب، وحمزة المثلوثي، الظهير الأيمن التونسي، من القائمة الأولى بسبب انتهاء عقديهما وعدم توصلهما لاتفاق على التجديد حتى الآن. وأوضح أن إمكانية قيدهما في القائمة الثانية تبقى واردة في حال توقيع عقود جديدة خلال الفترة المقبلة.

عمر جابر وبنتايج في القائمة الثانية

وأضاف المصدر أن الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايج سيتم قيدهما ضمن القائمة الثانية، بعد توقيعهما عقودًا جديدة مع النادي، في حين تم قيد محمود حمدي "الونش" ضمن القائمة الأولى نظرًا لقيامه بتمديد عقده، وليس تجديده، وهو نفس الوضع بالنسبة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

شرط الاستبدال المالي

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يملك الحق في استبدال أي لاعب من القائمة الأولى مقابل سداد 30 ألف جنيه لاتحاد الكرة، ما يمنح النادي مرونة في إدارة قائمته خلال الموسم.

القائمة الأولى للزمالك (28 لاعبًا)

حراسة المرمى:

محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي

خط الدفاع:

حسام عبد المجيد، محمود حمدي “الونش”، أحمد حسام، صلاح الدين مصدق، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، أحمد محمود

خط الوسط:

نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد حمدي، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"

محمد عاطف، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد الجفالي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم:

سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، حسام أشرف، عمر فرج