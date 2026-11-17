شيع أهالي قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم جثمان الشاب سامح عشري المتوفى في حادث انقلاب أتوبيس في راس سدر أثناء عودته من العمل في شرم الشيخ.

وودع الأهالي الجثمان بعد صلاة المغرب وسط حزن كبير من أهالي القرية والذين أكدوا على حسن أخلاقه وكفاحه، وقال عم المتوفى بأنه كان في طريق عودته من العمل بعد فترة ليحصل على إجازة مع أولاده، حيث كان يعمل سائق بشرك الشيخ، وأنه قبل استقلاله الاتوبيس الذي حدث به الحادث كان تحدث معه.

وأكد جد المتوفى بأن سامح استقل الاتوبيس في طريق عودته كاي شخص لسعود لأسرته بعد فترة زمنية، لكي يري أولاده، وانه تحدث مع والدته قبل الحادث وأكد عليها بأن اليوم سيكون في المنزل ليقضي معهم الاجازة قبل عودته الي عمله مرة أخرى

وقال جد المتوفى بأن أحد الأشخاص تواصل معهم امس ليلاً ليبلغهم خبر وفاته، حيث توفى سامح وتم إصابة 25 آخرين كانوا معه في الاتوبيس أثناء عودتهم من شرم الشيخ الي المنوفية، وأكد أحد الأشخاص بأن السائق تعرض لغيبوبة سكر قبل أن تفلت عجلة القيادة من يده وينقلب الاتوبيس

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانقلاب اتوبيس في راس سدر، ونتج عنه مصرع شخص واصابة 25 جميعهم من محافظة المنوفية، حيث كانوا في طريق عودتهم من شرم الشيخ إلى المنوفية