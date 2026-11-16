نقل مدير مدرسة بالمنوفية وإحالة 20 من العاملين بعد زيارة مفاجئة

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نقل مدير المدرسة الثانوية الزراعية بأشمون لضعف الإشراف وتدنى مستوى النظافة ، واحالة21 من العاملين بالمدرسة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي ، جاء ذلك وفقاً لتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام خلال المرور المفاجئ للوقوف علي مستوى الانضباط .

حيث كشف التقرير قيام عدد من العاملين بالمدرسة بتركهم العمل بدون تصريح أثناء اليوم الدراسى وتغيبهم بدون اذن رسمي بالمخالفة اللوائح والقوانين، ووجه محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رئيس المدينة بسرعة تلافى كافة الملاحظات التي تم رصدها للإرتقاء بمستوى الخدمات .

هذا وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستويات الأداء والانضباط بكافة القطاعات الخدمية ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، وأن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع .