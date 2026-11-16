مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدمات علاجية متكاملة لطلاب جامعة مدينة السادات الأهلية

شهد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والمكلف بتسيير أعمال جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، توقيع العقد التنفيذي لبروتوكول التعاون الطبي المشترك بين جامعة مدينة السادات الأهلية ومستشفيات جامعة المنوفية، لتنظيم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لطلاب الجامعة الأهلية.

ووقع العقد الدكتور هشام عبد الصادق، عميد قطاع علوم الحياة والطب بجامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتورة رانيا عزمي الشاذلي، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، وبحضور الدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد عمارة، أمين عام الجامعة الأهلية.

ويأتي توقيع العقد التنفيذي استكمالًا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين، من خلال وضع الأطر التنظيمية والتفصيلية والمالية لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والعلاجية، تشمل الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل والأشعة، والخدمات التشخيصية والتدخلات الجراحية، إلى جانب صرف الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الإمكانات الطبية المتقدمة والخبرات المتخصصة بمستشفيات جامعة المنوفية في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية بجامعة مدينة السادات الأهلية، ويترجم توجه الجامعة نحو إقامة شراكات مؤسسية فاعلة مع الجامعات المصرية العريقة، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات الطبية المتاحة لخدمة الطلاب وتلبية احتياجاتهم العلاجية.

وأضاف أن صحة أبنائنا الطلاب والطالبات تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرارهم ودعم مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على تقديم تعليم جامعي متميز، بل تمتد إلى توفير بيئة جامعية آمنة ومتكاملة تراعي الجوانب الصحية والإنسانية للطلاب، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد القاصد أن هذا التعاون يعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، ويؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية التي تمتلكها الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة المنوفية بما لديها من خبرات أكاديمية وطبية وكوادر متخصصة وإمكانات علاجية، حريصة على أداء رسالتها المجتمعية وتقديم خدمات صحية متميزة لطلاب الجامعات، بما يعزز جودة الرعاية الطبية ويدعم أواصر التعاون بين الجامعات.

وأكد الدكتور عبد الحميد شاهين أن العقد التنفيذي يمثل ترجمة عملية للتعاون بين الجامعتين، ويضمن الاستفادة من الخبرات الطبية والإمكانات البشرية والتجهيزات المتخصصة بمستشفيات جامعة المنوفية في مختلف التخصصات، بما يسهم في توفير خدمات صحية وعلاجية متكاملة لطلاب جامعة مدينة السادات الأهلية، وفق آليات واضحة ومنظمة تضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.

ويعكس هذا التعاون توجه الجامعتين نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات المتاحة لخدمة المجتمع الجامعي، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للطلاب، ويرسخ مفهوم الجامعة المتكاملة التي تضع صحة طلابها ورعايتهم في صدارة أولوياتها.