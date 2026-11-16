وائل بدوي يكشف أسباب تراجع جوجل عن إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس

أكد الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن تراجع جوجل عن إتاحة بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير سلبًا على المستوى التعليمي للطلاب، وضمان إتاحة الأدوات التعليمية بصورة فعالة تحقق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي يجب أن يكون وفقًا لضوابط عمرية محددة، مشيرًا إلى أن السن المناسب لبدء التعامل مع هذه البرامج ينبغي أن يكون أكبر من 13 عامًا.

الاستفادة منها في العملية التعليمية

وتابع أن حوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية ستكون من خلال المدرسة، بما يضمن تنظيم استخدام الطلاب لهذه التقنيات وتوجيههم نحو الاستفادة منها في العملية التعليمية، مع الحد من أي آثار سلبية محتملة على مستواهم الدراسي.