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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004

اللواء عادل عزب
اللواء عادل عزب
البهى عمرو

هل كانت ثورة 25 يناير 2011 تحركًا مفاجئًا أم أن ما سبقها من سنوات شهد ترتيبات واتصالات وتحركات سياسية وتنظيمية؟ سؤال عاد إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، الذي كشف تفاصيل قال إنها تتعلق بمتابعة تحركات جماعة الإخوان منذ عام 2004، والاتصالات التي رصدها الجهاز مع تنظيمات خارجية، فضلًا عن شهادته أمام المحكمة بشأن ما وصفه بمخططات سبقت أحداث يناير.

 تحركات الإخوان كانت تحت المتابعة منذ 2004


وقال اللواء عادل عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أحداث 25 يناير لم تكن، بحسب روايته، وليدة اللحظة أو تحركًا عفويًا، مؤكدًا أن هناك تحركات وترتيبات بدأت منذ عام 2004.

وأوضح أنه خلال فترة عمله كان يتابع التحركات الإخوانية واتصالات الجماعة بتنظيمات خارجية، مشيرًا إلى رصد عدد من الاتصالات التي قال إنها كشفت عن طبيعة هذه التحركات وأبعادها.

وأضاف أنه أدلى بشهادته أمام المحكمة على مدار أكثر من 6 جلسات، أمام المستشار الراحل شعبان الشامي والمستشار محمد شيرين فهمي، وتحدث خلالها عن تفاصيل ما وصفه بالمؤامرة، والدول المشاركة، والأطراف التي تولت التنفيذ على الأرض.

شهادات أمام المحكمة.. ومعلومات يقول إنها لم تصل للرأي العام


وأشار مسؤول ملف الإخوان الأسبق إلى أنه كان يعتبر شهادته أمام المحكمة فرصة لعرض ما لديه من معلومات بشأن طبيعة التنظيم وتحركاته، موضحًا أنه لم يكن يتوقع أن تظل هذه التفاصيل بعيدة عن معرفة قطاعات من الرأي العام طوال السنوات الماضية.

وقال إن شهادته تناولت أبعاد التنظيم وآليات عمله، معربًا عن اعتقاده بأن هناك حاجة إلى تعريف المواطنين بطبيعة جماعة الإخوان، وليس الاكتفاء بمعرفة أسماء قياداتها أو مظاهر نشاطها.

وتظل هذه التصريحات رواية اللواء عادل عزب بشأن الأحداث والوقائع التي تحدث عنها، فيما يتطلب التحقق من تفاصيل الاتصالات والاتهامات التي أشار إليها الرجوع إلى الأحكام والمستندات القضائية ذات الصلة.

كيف يتم اختيار المرشد العام لجماعة الإخوان؟


وانتقل عزب إلى الحديث عن الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان، موضحًا أن المرشد العام لا يمثل، وفق رؤيته، صاحب سلطة مطلقة في تغيير منهج الجماعة، وإنما يتولى موقعًا تنظيميًا ضمن منظومة تحكمها قواعد وأطر فكرية وتنظيمية وضعها المؤسس حسن البنا.

وأشار إلى أن قيادات الجماعة المتعاقبة، من عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور ومحمد مهدي عاكف، وصولًا إلى محمد بديع، يمثلون أمناء على المنهج التنظيمي الذي وضعه المؤسس، بحسب وصفه.

وأوضح أن رسائل حسن البنا، وعلى رأسها رسالة التعليم، تمثل مرجعية أساسية داخل الجماعة، لافتًا إلى أن المرشدين لا يملكون تغيير بنود المنهج الاستراتيجي وفقًا لما ذكره.

مكتب الإرشاد والبيعة.. تفاصيل الهيكل التنظيمي


وكشف عزب عن آلية اختيار المرشد العام، موضحًا أن العملية تبدأ بانعقاد مجلس شورى التنظيم، الذي يتولى اختيار أعضاء مكتب الإرشاد من خلال التصويت، ويضم المكتب، وفق الأرقام التي ذكرها، 16 عضوًا.

وأضاف أن اختيار المرشد العام ونوابه يأتي من خلال عملية انتخابية أخرى بين أعضاء مكتب الإرشاد، وفق القواعد التنظيمية للجماعة.

وتطرق إلى مفهوم البيعة داخل التنظيم، موضحًا أن هناك اختلافًا بين بيعة المنهج وبيعة الخلافة، مشيرًا إلى أن البيعة التي تحدث عنها تتعلق بالالتزام التنظيمي والطاعة وعدم مخالفة الجماعة في الرأي.

كما استعرض نصًا للبيعة وصفه بأنه خاص بالنشاط العلني، ويتضمن الالتزام بالعمل داخل الجماعة وطاعة قراراتها في مختلف الظروف.

ما وراء التصريحات.. عودة ملف الإخوان إلى دائرة النقاش


وتعيد تصريحات مسؤول ملف الإخوان الأسبق فتح النقاش حول طبيعة التنظيم الداخلي للجماعة، وتاريخ تحركاتها قبل أحداث 25 يناير، ومدى ارتباط قراراتها بمنهج المؤسس والهيكل القيادي.

كما تطرح تساؤلات بشأن الشهادات التي أدلى بها عزب أمام القضاء، ومدى توافر مستنداتها وأحكامها للرأي العام، بما يسمح بفحص الوقائع التي تحدث عنها ومقارنتها بما ورد في السجلات القضائية والتاريخية.

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