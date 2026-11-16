مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشاركين في أول نموذج وطني لبرنامج مساعدي النواب، وذلك بدعوة من النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب، وآليات العمل والمناقشات البرلمانية.

وحضر أعضاء التنسيقية جانبًا من أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رحب بهم المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مؤكدًا حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، لا سيما المهتمين بالشأنين السياسي والبرلماني، وتعريفهم بطبيعة العمل النيابي وآليات مناقشة القضايا والتشريعات تحت قبة البرلمان.