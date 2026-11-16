هشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع قناة فضائية حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مذيع بإحدى القنوات الفضائية، لاتهامه بإنهاء حياة طفليه البالغين من العمر 7 و9 سنوات، داخل مسكنه بمنطقة الطالبية، بعدما اعتدى عليهما بالضرب حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، على خلفية اتهامه لهما بسرقته.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا يدعى محمد. ا دخل في خلاف مع طفليه، ووجه إليهما اتهامات بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يعتدي عليهما بالضرب المبرح، ويرطم رأسيهما بالحائط، ما أسفر عن وفاتهما.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفلين متوفيين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تورط والدهما في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة، وبيان الدوافع وراء إقدام الأب على إنهاء حياة طفليه بتلك الطريقة المأساوية.