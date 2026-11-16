أسيوط.. 16 شابا بمسابقة تحدي المعرفة لتعزيز الثقافة وتنمية القدرات الفكرية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تنفيذ الأنشطة الثقافية والمعرفية بمراكز الشباب، باعتبارها أحد المسارات المهمة لبناء شخصية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة هادفة تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز روح التعاون والتنافس الإيجابي بينهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، نظمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة تحت عنوان "تحدي المعرفة"، بمركز التنمية الشبابية بمدينة ساحل سليم، التابع لإدارة شباب ساحل سليم، بمشاركة 16 شابًا من أعضاء المركز، وذلك ضمن خطة أنشطة شهر نوفمبر لقطاع الشباب.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المسابقة شهدت تقسيم المشاركين إلى 4 فرق، بواقع 4 أعضاء لكل فريق، حيث تنافسوا في الإجابة عن مجموعة متنوعة من أسئلة المعلومات العامة، وسط أجواء من التفاعل والحماس، عكست حرص الشباب على المشاركة والاستفادة من الأنشطة المعرفية، وأسهمت في تنمية مهارات التفكير وسرعة الاستجابة والعمل الجماعي.

وأضاف المحافظ أن المسابقة استهدفت إثراء الحصيلة المعلوماتية لدى الشباب، وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات، وتنمية قدراتهم على التفكير والتحليل، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والعمل بروح الفريق، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية التي تنفذها مراكز الشباب.

واختُتمت فعاليات المسابقة بإعلان الفريق الفائز بالمركز الأول، وتوزيع الجوائز على الفائزين، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة المشاركة في الأنشطة الثقافية والمعرفية، والاستفادة مما توفره مراكز الشباب من برامج متنوعة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية بمراكز الشباب في مختلف مراكز وقرى المحافظة، والعمل على تنويع الأنشطة المقدمة بما يلبي اهتمامات الشباب واحتياجاتهم، ويسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم، وبناء جيل واعي ومثقف وقادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.