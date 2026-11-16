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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد المؤتمر الـ12 لنادي القصة حول التراث الشعبي

فاعليات مؤتمر نادي القصة الثاني عشر
فاعليات مؤتمر نادي القصة الثاني عشر
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الفعاليات الثقافية والأدبية في إثراء الحركة الإبداعية، والحفاظ على التراث الشعبي باعتباره أحد مكونات الهوية المصرية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الأنشطة التي تتيح الفرصة أمام الأدباء والمبدعين لتبادل الخبرات والرؤى، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الأجيال الشابة.

وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، برئاسة ريهام سعيد، مديرة المكتبة، استضافت فعاليات المؤتمر الثاني عشر لنادي القصة بأسيوط، تحت عنوان "تجليات التراث الشعبي في السرد المعاصر"، وذلك تحت رعايته، وبمشاركة ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ونخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين والإعلاميين من مختلف محافظات الجمهورية، يتقدمهم الأديب الكبير درويش الأسيوطي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المؤتمر استهل فعالياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته كلمات الأديب والروائي أيمن رجب طاهر، رئيس المؤتمر، والأديبة سارة الليثي، و ريهام سعيد، مديرة مكتبة مصر العامة بأسيوط، والأديب علي عبد الرازق، رئيس نادي القصة بأسيوط، كما شهد عرض فيلم تسجيلي قصير «برومو» استعرض نماذج من أعمال وإبداعات أدباء النادي.

وأضاف المحافظ أن الأديب الكبير درويش الأسيوطي تناول، خلال كلمته، أهمية التراث الشعبي وعلاقته بالسرد المعاصر، ودور اللغة المصرية الأصيلة في التعبير عن هذا التراث ونقله للأجيال، كما قدم مجموعة من النصائح للأدباء الشباب، داعيًا إياهم إلى التعمق في قراءة كتب التراث والاستفادة من كنوزها الأدبية والثقافية، بما يسهم في بناء تجربة إبداعية واعية بجذورها وهويتها.

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن المؤتمر تضمن عددًا من الجلسات والمناقشات البحثية بمشاركة الأدباء، من بينهم الأديب طارق لراج والأديب محمد عطية، في إطار حوار ثقافي ثري حول محاور المؤتمر، واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع التكريمية على المشاركين والتقاط الصور التذكارية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للأنشطة الثقافية والأدبية التي تعزز مكانة أسيوط كمنارة للإبداع والحركة الثقافية في صعيد مصر.

أسيوط الفعاليات الثقافية الحركة الإبداعية التراث الشعبي الأدباء والمبدعين مكتبة مصر العامة

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