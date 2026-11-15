ضبط 1350 كيلو لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز الفتح في أسيوط

تمكنت حملة تموينية مشتركة بين مديرية التموين بأسيوط، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من ضبط 1350 كيلو لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مسائية استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز الفتح.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات والتلاعب بالأسعار.

من جانبه، أصدر الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، تعليماته بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين الفتح، بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مسائية، تمكنت خلالها من ضبط 1350 كيلو لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.