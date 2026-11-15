محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف جهود التوعية بحقوق الطفل وتعزيز سبل حمايته من مختلف أشكال العنف

أكد محافظ أسيوط محمد علوان، أهمية تكثيف جهود التوعية بحقوق الطفل وتعزيز سبل حمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات والفعاليات التي تستهدف بناء وعي الأطفال، وتنمية قدراتهم على حماية أنفسهم، وتوفير بيئة تعليمية ومجتمعية آمنة وداعمة لهم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع أسيوط برئاسة حسني رجب الطويل، نظم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان، ندوتين توعويتين بمدرسة الفرنسيسكان الابتدائية المشتركة، برعاية المحافظة، وذلك في إطار خطة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، لتعريف الأطفال بحقوقهم وسبل حمايتهم وتعزيز الوعي بالقضايا التي تمس سلامتهم النفسية والجسدية.

وأشار علوان إلى أن الندوتين تناولتا عددًا من الموضوعات المهمة، حيث استعرضت أمنية منصور مسؤول الإعلام بمديرية الصحة ظاهرة التنمر وسبل مواجهتها، فيما تناولت أسماء أنور مسؤول الإعلام بالمجلس القومي للسكان، قضية التحرش وطرق الوقاية وحماية الأطفال وآليات الإبلاغ، مع فتح حوار مباشر مع التلاميذ للاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم، والاستعانة بمواد توضيحية مبسطة لتعزيز استفادتهم من الفعاليات.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات شهدت التأكيد على أهمية خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتباره إحدى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم الدعم اللازم للأطفال المعرضين للعنف أو الإيذاء، بما يعزز منظومة الحماية ويوفر قنوات آمنة لطلب المساعدة.

وثمن علوان التعاون والتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومديريتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي للسكان، مشددًا على أهمية استمرار هذه الفعاليات التوعوية داخل المدارس ومختلف المؤسسات، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل وحمايته، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وقادر على التعبير عن نفسه وطلب الدعم عند الحاجة.

في سياق آخر .. أكد محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح المصري وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومة الري، وتحسين أساليب الزراعة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم، مؤكدًا أن الفلاح يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الغذائية.

جاء ذلك خلال فعاليات "منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي" الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة بنادي نقابة الأطباء بشاطئ الإبراهيمية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وفي إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والنائب راشد أبو العيون والنائب علي سيد معوض، والنائب أحمد محمد حسن، والنائبة أميرة زيدان أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الإدارة العامة للري بأسيوط، والدكتور محمد حفظي، مدير محطة البحوث الزراعية، وحسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين بأسيوط وعدد من قيادات القطاع الزراعي والمزارعين ومستشاري الحزب وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأمناء المراكز والوحدات الحزبية.

وأكد محافظ أسيوط، في كلمته خلال المنتدى، الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، وضرورة التوسع في زراعته وزيادة المساحات المخصصة له، باعتباره محصولًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المبادرات التي تطلقها الدولة، والدعم الفني، والتقاوي عالية الإنتاجية، والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تمتلك مقومات زراعية متميزة ومساحات واسعة من الأراضي الخصبة، بما يؤهلها للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري والجهات المعنية لدعم المزارعين، وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وعلى هامش المنتدى، تفقد محافظ أسيوط معرضًا للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري، واطلع على أحدث المنتجات والخدمات المقدمة للمزارعين، ومنها الأسمدة والتقاوي والبذور ومستلزمات الري، كما التقى عددًا من المزارعين والحضور واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

وفي ختام الفعاليات، كرم حزب حماة الوطن محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الزراعي، كما شمل التكريم وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الإدارة العامة للري ومدير محطة البحوث الزراعية.