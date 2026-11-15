أسيوط: مبادرة مجتمعية لتشجير وتجميل محيط مدرسة أحمد عرابي بمنقباد

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير والتجميل تمثل أحد محاور تحسين البيئة المحيطة بالمنشآت التعليمية، وتساهم في نشر الوعي البيئي والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس المركز، تابعت بدء تنفيذ مبادرة مجتمعية لتجميل وتشجير محيط مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد، بمشاركة الوحدة المحلية للقرية وجمعية تنمية المجتمع بمنقباد وإدارة المدرسة وعدد من أهالي المنطقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المبادرة شهدت مشاركة أسامة كامل، رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد، وجمعية تنمية المجتمع بالقرية، ومحمد مدير مدرسة أحمد عرابي، وأهالي المنطقة، حيث تضمنت الأعمال زراعة الأشجار وتنسيق وتجميل المنطقة المحيطة بالمدرسة، بما يوفر بيئة صحية ونظيفة للطلاب ويسهم في نشر ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء.

وأشاد المحافظ بروح التعاون والمشاركة الإيجابية التي أبداها أهالي منقباد ومؤسسات المجتمع المدني وإدارة المدرسة، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة مهمة في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية تعميم مثل هذه المبادرات بمختلف قرى ومراكز المحافظة، واستمرار أعمال النظافة والتشجير والصيانة، مع الحفاظ على الأشجار والمساحات التي يتم تطويرها، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والأهالي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة بالمجتمع المحلي.