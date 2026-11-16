الغرامة 100 ألف دينار.. البحرين تصدر أحكاما بالسجن على متهمين مرتبطين بالحرس الثوري

قال المحامي ​العام رئيس نيابة ‌الجرائم الإرهابية في البحرين إن المحكمة ​الكبرى الجنائية ​أصدرت اليوم أحكاما ⁠بالسجن تتراوح ​بين 15 عاما ​والسجن المؤبد على متهمين بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة ​جماعة إرهابية ​مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

​جماعة إرهابية ​مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني



وأضاف ‌أن ⁠الأحكام تشمل "تغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما ​يزيد ⁠على ثمانية ملايين دينار ​لصالح الأعمال ​الخيرية، ⁠ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة".

هجوم بطائرة مسيرة

في سياق متصل، شنّت إيران، الأحد، هجومًا بطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين، في ثاني محاولة لاستهداف البلاد خلال ثلاثة أيام.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشأة رادار تابعة لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في قاعدة الرفاع الجوية بالبحرين، باستخدام ست طائرات مسيرة.