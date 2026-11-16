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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لتحويل القليوبية والمحافظات الزراعية إلى قلاع للتصنيع الغذائي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، بشأن ضرورة وضع خطة قومية شاملة للتوسع في التصنيع الزراعي والغذائي داخل المحافظات، وعدم الاكتفاء ببيع المحاصيل الزراعية في صورتها الخام، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمنتج الزراعي، ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال " أمين " : إن مصر تمتلك ثروة زراعية هائلة وتنتج مختلف أنواع المحاصيل والخضر والفاكهة، لكن من غير المقبول اقتصاديًا أن يظل جانب كبير من هذه الثروة يُباع كمادة خام، بينما يمكن تحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة أعلى، تحقق عائدًا أكبر للمزارع والدولة وتفتح آفاقًا واسعة للتصدير مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير فلسفة التعامل مع الإنتاج الزراعي، بحيث لا تكون مهمة المحافظات الزراعية هي إنتاج المحصول فقط، وإنما إنتاج المحصول وتصنيعه وتعبئته وتغليفه وتسويقه وتصديره، في إطار منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية المصرية.

وأشار أشرف أمين إلى أن محافظة القليوبية بما تمتلكه من موقع استراتيجي وقربها من القاهرة والأسواق الاستهلاكية الكبرى، إلى جانب ما تتمتع به من نشاط زراعي وصناعي، مؤهلة لأن تكون نموذجًا حقيقيًا للتحول من مجرد إنتاج وبيع المحاصيل إلى مركز للتصنيع الغذائي.

وطالب بإقامة صناعات غذائية صغيرة ومتوسطة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي في القليوبية وغيرها من المحافظات، بما يقلل من تكلفة النقل ويحد من الفاقد والتلف، ويتيح للمزارعين والمشروعات الصغيرة المشاركة في عمليات التصنيع والتعبئة والتسويق.

وأكد أن دائرة شبرا الخيمة، باعتبارها واحدة من أكبر المناطق السكانية والصناعية، يمكن أن يكون لها دور مهم في منظومة التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتسويق، والاستفادة من قربها من الأسواق الكبرى وشبكات الطرق والمناطق الصناعية، بما يخلق فرص عمل للشباب ويدعم إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا نبيع المحصول بأسعار متدنية في موسم الحصاد ثم نستورد أو نشتري منتجات مصنعة بأسعار مضاعفة؟ ولماذا لا ننتقل بالصناعة إلى جوار الأرض الزراعية بدلًا من ترك المزارع وحده في مواجهة تقلبات الأسعار؟

وطالب الحكومة بالإعلان عن خريطة قومية للتصنيع الزراعي والغذائي في جميع المحافظات، تحدد المحاصيل المميزة بكل محافظة، والفرص الصناعية المرتبطة بها، والحوافز اللازمة لجذب المستثمرين والشباب لإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة للتجفيف والتعليب والعصائر والتعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما طالب بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي، وتخصيص أراضٍ ومجمعات صناعية بالقرب من مناطق الإنتاج، وتقديم حوافز ضريبية واستثمارية للمشروعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية.

وشدد النائب أشرف أمين على ضرورة إنشاء منظومة حديثة للربط بين المزارعين والمصانع والأسواق، تضمن شراء المحاصيل بأسعار عادلة ومستقرة، وتمنع إهدار الإنتاج الزراعي، وتساعد على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة موضحاً أن المستقبل الحقيقي للزراعة المصرية لا يجب أن يتوقف عند بوابة بيع المحصول، وإنما يبدأ منها، فكل محصول يمكن أن يتحول إلى صناعة، وكل صناعة يمكن أن توفر فرص عمل، وكل قيمة مضافة جديدة تعني اقتصادًا أقوى ودخلًا أفضل للمزارع والمواطن.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك لوضع هذه القضية على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن تحويل القليوبية والمحافظات الزراعية إلى مراكز للإنتاج والتصنيع الغذائي ليس مجرد مشروع اقتصادي، وإنما ضرورة وطنية لتعظيم موارد الدولة، وتقليل الفاقد، ودعم الفلاح، وزيادة الإنتاج والتصدير، وبناء اقتصاد يقوم على التصنيع والقيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء ببيع المواد الخام.

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