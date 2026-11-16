بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك

وافقت اللجنة المنظمة للكنيست على تعيين رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث أيد القرار ثمانية أعضاء في الكنيست دون أي أصوات معارضة.

أول قرارات ليبرمان



وعقب تعيينه، سارع ليبرمان إلى استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية، وقال: أطلب توجيه إخطارات إلى رئيس الأركان، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وكذلك المفوض العام للشرطة، هناك فجوات كبيرة للغاية بين الشرطة وجهاز الشاباك، وهي فجوات غير مقبولة فيما يتعلق بمسألة التدخل الأجنبي في الانتخابات.

وفي سياق متصل، كان نشر ليبرمان عبر منصة إكس، قائلا: قبل ثماني سنوات بالضبط، استقلت من منصبي وزيرًا للدفاع، احتجاجًا على قرار بنيامين نتنياهو نقل حقائب مليئة بالدولارات إلى حركة حماس، بهدف شراء الهدوء.

رفضت أن أكون شريكًا في سياسة الاستسلام هذه، التي دفعنا ثمنها الباهظ في مجزرة السابع من أكتوبر، حتى وإن كان ذلك على حساب التخلي عن أحد أهم المناصب في الدولة.

وأضاف:سنُنشئ قريبًا لجنة تحقيق رسمية، للتحقيق بشكل معمق في جميع الإخفاقات والقرارات التي أدت إلى المجزرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وتابع:اعتبارًا من يوم الاثنين، عندما أتولى رسميًا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، سأعمل وفق المبادئ ذاتها التي وجهتني آنذاك، وهي وضع أمن إسرائيل ومصلحة الدولة فوق أي اعتبار آخر.