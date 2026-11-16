بـ5 آلاف فرد وعشرات المقاتلات.. ثالث حاملة طائرات أمريكية تصل الشرق الأوسط

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية «ثيودور روزفلت» إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الشرق الأوسط، مساء الأحد، وفقًا لما أفاد به مسؤول أمريكي رفيع المستوى.



وبذلك، تتمركز حاليًا ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.



قدرات حاملة الطائرات روزفلت



تُعد حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» واحدة من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، التابعة لفئة «نيميتز»، وتشكل أحد الأعمدة الرئيسية للقوة البحرية الأمريكية.



ويبلغ طولها نحو 333 مترًا، ويصل وزنها إلى نحو 100 ألف طن، ويعمل على متنها طاقم يضم قرابة 5 آلاف فرد من البحارة وأطقم الطيران.



وتضم جناحًا جويًا يتكون من عشرات الطائرات، من بينها مقاتلات متطورة من طراز «إف إيه-18 سوبر هورنت»، وطائرات الحرب الإلكترونية من طراز «إي إيه-18 جي جراولر»، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم، إلى جانب المروحيات.



ولا تعمل حاملة الطائرات بمفردها، بل تتصدر مجموعة قتالية تضم مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، ومجهزة بأنظمة متطورة للدفاع الجوي واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلًا عن صواريخ كروز من طراز «توماهوك» المخصصة لضرب الأهداف في العمق.



«مدينة الصواريخ» الجديدة التي كشفت عنها إيران



يأتي وصول حاملة الطائرات على خلفية الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الأخيرة على منشآت وبنى تحتية أمريكية في الخليج العربي.



وفي سياق متصل، كشفت إيران عن «مدينة صواريخ جديدة»، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنها أُنشئت خلال الحرب وتحت نيران العدو.



وقال قاليباف إن هذا الإنجاز المهم يتجاوز كونه إنجازًا تقنيًا وأمنيًا فحسب، ويرمز إلى تحول في المعادلات الاستراتيجية بالمنطقة.



تقديرات: إيران تمتلك 2500 صاروخ



ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن قدرة إيران على استهداف المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها لا تزال كبيرة، رغم الضربات القاسية التي تعرضت لها خلال جولتي القتال الأخيرتين.



وبحسب التقرير، لا تزال إيران تمتلك نحو 2500 صاروخ يمكنها استخدامها، رغم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت إنتاج الصواريخ التابعة لها.



وأشار التقرير إلى أن إيران تواصل إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وإن كان بوتيرة أبطأ نتيجة الضربات التي طالت منشآتها، وتعتمد في ذلك بصورة أساسية على مكونات تصنيع الصواريخ التي خزنتها مسبقًا.