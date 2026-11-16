الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 1336 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير 1336 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق خلال الليلة الماضية، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت سفينة قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، كما أعلنت استهداف سفينة شحن في البحر الأسود.

استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد حصيلة المسيّرات أو تفاصيل استهداف السفينتين، فيما تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.