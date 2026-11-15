برلماني أوكراني: استهداف مصافي النفط يحرم روسيا من تمويل الحرب

قال يوري كاملشوك، عضو البرلمان الأوكراني، إن استهداف مصافي النفط الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الأوكرانية يحد من قدرة موسكو على الحصول على مزيد من الأموال اللازمة لاستكمال الحرب، مؤكدًا أن عائدات النفط تمثل أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها روسيا في مواصلة عملياتها العسكرية.

أوكرانيا تطالب أوروبا بمزيد من العقوبات على روسيا

وأضاف كاملشوك، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا لا تمتلك، بحسب تقديره، ما يكفي من الأموال لمواصلة الحرب، مشيرًا إلى أن تراجع قدرتها على إنتاج النفط سيؤثر على مواردها المالية، سواء من الأسواق الأوروبية أو من دول أخرى حول العالم.

وأوضح أن بلاده تتوقع من الدول الأوروبية اتخاذ موقف أكثر قوة خلال المرحلة المقبلة، لا يقتصر على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا، وإنما يشمل أيضًا الاستمرار في فرض العقوبات على روسيا، معتبرًا أن هذه العقوبات تساعد في الحد من قدرة موسكو على توفير الأموال اللازمة لمواصلة الحرب.

وأشار عضو البرلمان الأوكراني إلى أن روسيا لم تتمكن، على مدار السنوات الأربع الماضية، وفقًا لتقييمه، من السيطرة حتى على قرية صغيرة داخل أوكرانيا، رغم استمرار الضربات الصاروخية واستهداف المدن الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه العمليات لم تنجح في تغيير الوضع الأمني داخل البلاد.

وفي المقابل، شدد على أن بلاده تعول على استمرار الدعم الأوروبي في الدفاع عن المدن والمدنيين الأوكرانيين، في ظل الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية.

ولفت كاملشوك إلى أن أوكرانيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال تواجه تحديات الحرب، موضحًا أن بلاده تعمل على مسارين متوازيين؛ أولهما مواصلة الدفاع عن أراضيها ومدنها في مواجهة روسيا، والثاني استكمال مسار التقارب والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن أوكرانيا ترغب في إنهاء الحرب في أقرب وقت، لكنها ترى أن تحقيق ذلك يتطلب توقف روسيا عن شن ضرباتها على المدن الأوكرانية، مع استمرار الدعم الأوروبي السياسي والمالي والعسكري.