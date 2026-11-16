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وزير النقل يستقبل طاقم السفينة «وادي العرب» تكريماً لشجاعتهم وكفاءتهم في التعامل مع حادث البحر الأسود| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يستقبل طاقم السفينة «وادي العرب» تكريماً لشجاعتهم وكفاءتهم في التعامل مع حادث البحر الأسود| صور

وزير النقل المهندس كامل الوزير
وزير النقل المهندس كامل الوزير

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، طاقم سفينة الصب الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل فور عودة السفينة إلى مصر  وذلك تقديراً لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف السفينة بثلاث طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس 2026، أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورسودان وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح.

 حضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل لشئون النقل البحري، ومحمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، إلى جانب أفراد طاقم السفينة.

شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية

وجدير بالذكر أن الحادث قد  وقع على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض  أجزاء السفينة ، وقد تمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون وقوع أية إصابات لأفراد الطاقم،  وفور وقوع الحادث، تم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن، حيث وصلت بسلام إلى منطقة مخطاف ميناء سامسون بتاريخ 27 أغسطس 2026 لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستئناف الرحلة البحرية لميناء بورسودان وتفريغ الشحنة بأمان.


وخلال اللقاء، أعرب وزير النقل عن تقديره الكبير لما قام به ربان السفينة، وجميع أفراد الطاقم، مشيداً بشجاعتهم وكفاءتهم في التعامل مع الحادث، وسرعة استجابتهم واتخاذهم الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف، رغم الظروف الصعبة التي واجهوها نتيجة الأضرار التي لحقت بالسفينة، والتي شملت عدداً من الأنظمة الحيوية، ومن بينها بعض أنظمة السلامة والطوارئ والملاحة والاتصالات.


كما أشاد الوزير بنجاح الطاقم في السيطرة على الحريق الذي اندلع على متن السفينة جراء الاستهداف، والتعامل مع الأضرار التي لحقت بمعداتها وأنظمتها، ومواصلة الإبحار بها رغم تعطل أنظمة الاتصالات وبعض أجهزة الملاحة، وتحملهم مخاطر مواصلة الرحلة في ظل هذه الظروف، حتى الوصول بالسفينة إلى منطقة آمنة، مؤكداً أن ما قاموا به هو عمل بطولي  يعكس كفاءة البحارة المصريين وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة والظروف الصعبة، ويجسد روح المسؤولية والالتزام بأداء الواجب.


ومن جانبه، أعرب محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، عن بالغ شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة معالي الفريق وزير النقل المستمرة لتطورات الحادث منذ وقوعه لحظة بلحظة وتوجيهاته بضرورة الاهتمام بأفراد الأطقم البحرية وسلامتهم، كما أعرب عن امتنانه لاستقبال معالي الفريق وتكريم أفراد الطاقم، مؤكداً أن ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في التعامل مع الحادث يعكس المستوى المهني المتميز لأطقم الشركة، وحرصهم على أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن سلامة أطقم السفن والعاملين بالشركة تأتي في مقدمة أولوياتها. 

كامل الوزير طاقم سفينة الصب الجاف وادي العرب شركة الملاحة الوطنية شجاعة وكفاءة مهنية طائرات مسيرة منطقة البحر الأسود

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