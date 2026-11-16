كلوب في اختبار الحسم أمام تشافي.. ألمانيا تبحث عن إنقاذ مشوارها الأوروبي وهولندا تتمسك بالصدارة

تتجه الأنظار إلى العاصمة الألمانية برلين مساء الإثنين لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي على الملعب الأولمبي في مواجهة تحمل حسابات معقدة وطموحات متباينة بين المنتخبين وسط صراع مباشر على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتكتسب المباراة أهمية استثنائية بالنسبة إلى المنتخب الألماني بقيادة مدربه يورجن كلوب الذي يجد نفسه أمام اختبار حاسم لا يحتمل الكثير من الحسابات بعدما تراجع فريقه إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط وأصبح مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل انتزاع بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة.

على الجانب الآخر يدخل المنتخب الهولندي بقيادة تشافي هيرنانديز المواجهة بأفضلية واضحة على مستوى الترتيب بعدما جمع 11 نقطة وضعته في صدارة المجموعة ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول وتأكيد تفوقه على منافسيه.

وتضع المواجهة المدربين أمام اختبار مختلف؛ فكلوب يبحث عن قيادة ألمانيا إلى ربع النهائي وتأكيد قدرته على بناء منتخب قادر على منافسة كبار أوروبا بينما يسعى تشافي إلى مواصلة النتائج الإيجابية مع الطواحين الهولندية والحفاظ على الصدارة رغم صعوبة اللعب خارج الأرض.

ألمانيا أمام مهمة صعبة

يدخل المنتخب الألماني المباراة وهو يدرك أن التعثر أمام هولندا قد يعقد موقفه في سباق التأهل خاصة أن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط متساويًا مع المنتخب اليوناني صاحب المركز الثاني لكنه يتأخر عنه في الترتيب.

وتبدو المواجهة بمثابة نهائي مبكر بالنسبة إلى كتيبة كلوب التي تحتاج إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تمنحها فرصة حسم بطاقة العبور بدلًا من الدخول في حسابات معقدة مرتبطة بنتيجة المباراة الأخرى التي تجمع اليونان وصربيا.

ويأمل كلوب في أن يظهر المنتخب الألماني بصورة مختلفة عن بعض مبارياته السابقة بعدما عانى من تذبذب النتائج خلال مرحلة المجموعات رغم امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة القادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

ولم يخفِ المدير الفني الألماني طموحاته بشأن مشروعه مع المنتخب إذ يسعى إلى بناء فريق يمتلك شخصية قوية ويجعل المنافسين يتعاملون معه باعتباره خصمًا صعبًا وهي الرؤية التي تجعل مواجهة هولندا اختبارًا مهمًا لمدى قدرة لاعبيه على التعامل مع الضغوط.

تشافي يدخل المواجهة بأفضلية هجومية

في المقابل يخوض المنتخب الهولندي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم عرضًا هجوميًا استثنائيًا في الجولة الماضية واكتسح منتخب اليونان بسبعة أهداف دون مقابل في نتيجة كشفت عن الإمكانات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ورفع الانتصار الكبير رصيد هولندا إلى 11 نقطة لتنفرد بصدارة المجموعة وتصبح على أعتاب إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول حيث يكفيها التعادل أمام ألمانيا لتحقيق هذا الهدف دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى.

وتعكس أرقام المنتخب الهولندي خلال مشواره في المجموعة قوته الهجومية بعدما سجل لاعبوه 14 هدفًا في خمس مباريات مقابل استقبال 5 أهداف وهو ما يوضح قدرة الفريق على صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين لكنه يكشف في الوقت نفسه عن بعض المساحات الدفاعية التي تحتاج إلى معالجة.

واعترف الحارس الهولندي بارت فيربروجين بضرورة تحسين الأداء الدفاعي خاصة أن الفريق استقبل أهدافًا في أكثر من مواجهة وهو ما قد يمثل مصدر قلق أمام منتخب يمتلك عناصر هجومية قادرة على استغلال المساحات مثل فلوريان فيرتز وكاي هافرتس.

ويدرك تشافي أن اللعب أمام ألمانيا في برلين يختلف تمامًا عن مواجهة اليونان وأن الحفاظ على الصدارة يتطلب تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي خصوصًا في ظل الضغط المتوقع من أصحاب الأرض.

عودة فرينكي دي يونج تمنح تشافي ورقة مهمة في الوسط

ومن أبرز الملفات الفنية التي تسبق المواجهة عودة الهولندي فرينكي دي يونج بعد التعافي من الإصابة وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في منطقة وسط الملعب ويزيد من قدرته على التحكم في إيقاع اللعب أمام المنتخب الألماني.

ويمثل دي يونج أحد العناصر المهمة في طريقة لعب الطواحين بفضل قدرته على الاحتفاظ بالكرة والخروج بها من مناطق الضغط إلى جانب الربط بين الخطوط وبناء الهجمات من العمق.

كما شهدت قائمة هولندا عودة جاستن كلويفرت بعدما حرص تشافي على دراسة موقف اللاعب والتواصل مع عدد من مدربيه السابقين قبل اتخاذ قرار استدعائه مجددًا في خطوة تعكس اهتمام المدير الفني بتوسيع الخيارات الهجومية المتاحة أمامه.

كلوب يعول على فيرتز وهافرتس وفولكروج

على الجانب الألماني يترقب الجهاز الفني الاستفادة من القدرات الهجومية لعناصره الشابة وأصحاب الخبرات وفي مقدمتهم فلوريان فيرتز وكاي هافرتس اللذان يمثلان مصدرًا مهمًا للخطورة في الثلث الهجومي.

ويأمل كلوب في أن ينجح فيرتز في استغلال المساحات بين خطوط المنتخب الهولندي وتقديم الإضافة الإبداعية المطلوبة لصناعة الفرص بينما يعول على هافرتس في التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الكرات العرضية والتمريرات البينية.

كما يمثل انضمام نيكلاس فولكروج إلى القائمة إضافة مهمة للمنتخب الألماني بعدما قدم مستويات تهديفية لافتة مع فيردر بريمن وسجل 9 أهداف في الدوري الألماني ليمنح كلوب خيارًا هجوميًا يعتمد على القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء.

وفي حراسة المرمى يعتمد المنتخب الألماني على خبرات مارك أندريه تير شتيجن الذي رسخ مكانته حارسًا أساسيًا للفريق خلال الفترة الأخيرة ويأمل في تقديم أداء قوي أمام الهجوم الهولندي الذي سجل 14 هدفًا خلال مرحلة المجموعات.

تبقى قدرة ألمانيا على تحقيق التوازن بين الضغط الهجومي والتأمين الدفاعي من أبرز مفاتيح المواجهة خاصة أن الاندفاع بحثًا عن التسجيل قد يمنح الطواحين مساحات للتحول السريع وتهديد مرمى أصحاب الأرض.