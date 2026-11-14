قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشافي: منتخب هولندا يسير في الاتجاه الصحيح

تشافي
تشافي
مجدي سلامة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن فريقه يسير بالاتجاه الصحيح، بعد فوزه بنتيجة 7-0 على اليونان، مشيرا أن مواجهة ألمانيا خارج الديار تعد اختبارا جيدا لـ"الطواحين".

وقال تشافي: "كان الشوط الأول مذهلاً، لذا أهنئ اللاعبين. لكنها مجرد مباراة واحدة. علينا الاستمرار على هذا المنوال، فهذا هو الطريق الصحيح. اللاعبون يتدربون بجدّ، أنا فخور بهم للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وفهمنا كيفية الهجوم، لقد استغللنا المساحات بشكل جيد وخلقنا العديد من فرص التسجيل".

وأتم عن مواجهة ألمانيا: "لا يزال أمامنا مجال للتحسن، كل ما نريده هو الفوز وتقديم أداء جيد، ستكون مباراة أخرى مختلفة تماما عن هذه، اللعب ضد ألمانيا خارج أرضنا سيكون اختبارا جيدا لنا".

ويحل منتخب الهولندي ضيفا على نظيره الألماني، الإثنين المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

تشافي هولندا منتخب هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس المستشفيات التعليمية: مريض السكر يقع دائماً في قلب اهتمام الدولة

الدكتور أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي: السيادة في عصر الذكاء الأصطناعي لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا

خلال الجولة

وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات البساتين ويتابع استقرار الشبكة فى مناطق غرب القاهرة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد