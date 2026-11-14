تشافي: منتخب هولندا يسير في الاتجاه الصحيح

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن فريقه يسير بالاتجاه الصحيح، بعد فوزه بنتيجة 7-0 على اليونان، مشيرا أن مواجهة ألمانيا خارج الديار تعد اختبارا جيدا لـ"الطواحين".

وقال تشافي: "كان الشوط الأول مذهلاً، لذا أهنئ اللاعبين. لكنها مجرد مباراة واحدة. علينا الاستمرار على هذا المنوال، فهذا هو الطريق الصحيح. اللاعبون يتدربون بجدّ، أنا فخور بهم للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وفهمنا كيفية الهجوم، لقد استغللنا المساحات بشكل جيد وخلقنا العديد من فرص التسجيل".

وأتم عن مواجهة ألمانيا: "لا يزال أمامنا مجال للتحسن، كل ما نريده هو الفوز وتقديم أداء جيد، ستكون مباراة أخرى مختلفة تماما عن هذه، اللعب ضد ألمانيا خارج أرضنا سيكون اختبارا جيدا لنا".

ويحل منتخب الهولندي ضيفا على نظيره الألماني، الإثنين المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.