إيطاليا تغرم ميتا 900 مليون دولار.. صور 20 مليون مستخدم تشعل الأزمة

فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة ضخمة قدرها 805 ملايين يورو، ما يعادل نحو 900 مليون دولار، على شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك، بسبب وصول التطبيق إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات المرتبطة بها والمخزنة على هواتف المستخدمين الإيطاليين دون الحصول على موافقة محددة ومستنيرة.

وتتعلق المخالفة بميزة أطلقها فيسبوك عام 2023 تحت اسم «الحصول على اقتراحات من المعرض عند تصفح فيسبوك»، والتي تتيح للتطبيق اقتراح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الهواتف الذكية لمشاركتها عبر المنصة.

وكشف التحقيق أن فيسبوك اكتفى بطلب إذن واحد يغطي وظائف متعددة، مع تقديم تحذير عام لم يوضح للمستخدمين بشكل كافٍ أن الموافقة قد تسمح للتطبيق بالوصول إلى معارض الصور الخاصة بهم.

كما توصلت الهيئة إلى أن الميزة كانت مفعلة بشكل افتراضي، بما قد يسمح للتطبيق بالوصول إلى أرشيف الصور الكامل للمستخدم بمجرد منحه الإذن المطلوب.

وبدأ التحقيق في يوليو 2025، عقب شكوى تقدم بها مركز حماية المستهلك في بولزانو، وشمل فحصاً فنياً لتطبيق فيسبوك، قبل أن تخلص الهيئة إلى مخالفة المادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، الذي ينفذ قواعد توجيه الخصوصية الإلكترونية للاتحاد الأوروبي.

وأكدت الهيئة أن الوصول إلى المعلومات المخزنة على الهواتف الذكية يتطلب موافقة حرة ومستنيرة من المستخدمين، حتى إذا لم يتم نقل البيانات الشخصية لاحقاً أو إثبات وقوع ضرر مباشر.

ورفضت الهيئة أيضاً اعتراض شركة ميتا على اختصاصها القضائي، معتبرة أن تشريعات الخصوصية الإلكترونية لا تخضع لآلية «المحطة الواحدة» المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القرار، يتعين على ميتا تقديم طلب موافقة منفصل، وتوضيح الغرض من الميزة بصورة واضحة، مع إبقائها معطلة افتراضياً خلال 60 يوماً، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين سبق أن منحوا التطبيق الإذن بالوصول.

وألزمت الهيئة الشركة بالإبلاغ عن الإجراءات الأولية خلال 30 يوماً، وتقديم تفاصيل التدابير التي نفذتها خلال 90 يوماً.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو 20 مليون مستخدم لهواتف أندرويد في إيطاليا ربما تأثروا بهذه الممارسة، مستندة في تقديرها إلى حجم الانتهاك ومدته، فضلاً عن إجراء سابق ضد ميتا عام 2019 وعدم تعاون الشركة خلال التحقيق.

ولم يتناول القرار مسألة استخدام الصور المخزنة في معارض المستخدمين لتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما احتفظت الهيئة بحقها في فتح تحقيق منفصل بشأن ميزة معالجة الصور عبر السحابة التي أطلقتها ميتا عام 2026.