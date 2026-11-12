بعد تعرضه للتنمر.. ياسمين عز تدافع عن حارس سمنود: عايزة أشوف المانيكان اللي بيكتب وزنك كام؟

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن حارس مرمى نادي سمنود، أحمد خير، تعرض للتنمر والسخرية بسبب شكله ووزنه، عقب خسارة فريقه أمام نادي زد بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس مصر.

وأوضحت ياسمين عز،خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، أن الناس بدلًا من الحديث عن الماتش والمباراة، انشغلت بالتريقة على شكل الحارس ووزنه، مشيرة إلى أن اللاعب خرج وتحدث عن تفاصيل ما حدث معه، موضحًا أنه كان يمتلك ثلاثة أطقم للمباراة، لكن الحكم رفض اللعب بها بسبب وجود إعلانات عليها، واضطر إلى ارتداء طقم زميله الأصغر من مقاسه، وهو ما جعله يبدو أضخم من طبيعته.

وأضافت أن اللاعب قال إن الكلام ده زعله، لأنه عنده أهل وأسرة بيشوفوا التريقة دي، مشيدة بموقف نادي سمنود الذي نشر بوست لدعمه والوقوف بجانبه، مؤكدة أن دي حاجة محترمة جدًا.

وتابعت ياسمين عز أن أحمد خير عنده تاريخ في الكرة، ولعب 10 سنين في ناشئي إنبي، وكان احتياطيًا لمحمد الشناوي في بتروجيت، لافتة إلى حديثه عن الفوارق المادية بين اللاعبين، إذ تصل عقود بعض لاعبي زد إلى 10 ملايين جنيه، في حين يحصل لاعبون في سمنود على 5 آلاف جنيه فقط.

وأكدت أن الحارس شاب مكافح، حكى قصة كفاحه وعمله حدادًا ونجارًا عشان يعرف يعيش ويصرف على نفسه ويقوم بنفسه، قائلة إننا بنتكلم عن رجولته ومكافحته في الحياة، وإنه شاب مصري جميل وأصيل.

وأشارت إلى أن اللاعب بيلعب كرة وبيشتغل جنبها، بدلًا من التريقة عليه، قائلة: «نقول له بقى أنت لاعب، وبعدين عايزة أشوف المانيكان اللي بيكتب ده.. وزنك كام؟»